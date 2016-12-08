Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности директору организации «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно документу, премия присуждена и исполнительному и генеральному директору некоммерческой организации «Детский хоспис» Александру Ткаченко.

«Очень трудно видеть больных, раненых и убитых детей Донбасса и Сирии. Трудно сменить привычный образ горожанки на жизнь «900 дней во время войны», в которой сейчас гибнут ни в чем не повинные люди», — сказала Доктор Лиза, выступая на церемонии вручения премии.

По ее словам, иногда невозможно сознавать разделение общества, в котором люди перестали понимать друг друга, используя по отношению к нам однобокие фразы: «Сами виноваты», или «Готовьтесь быть убитыми, потому что вы не там, где надо».

Мы, правозащитники, — вне политики. Как и люди, которых мы защищаем», — добавила Глинка.

Она отметила, что завтра летит в Донецк, а затем в Сирию.

«Как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью, мы никогда не уверены в том, что вернемся домой живыми. Потому что война — это ад на Земле. И я знаю, о чем говорю», — заявила Доктор Лиза.

Госпремия в области правозащитной деятельности и благотворительности в этом году была вручена впервые, она составляет 2,5 миллиона рублей.

С начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями, во время которых эвакуировала больных детей из зоны конфликта, а также доставляла медикаменты и продукты питания в местные больницы. В сентябре она посетила госпиталь Тишрин в сирийском городе Латакия