Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов обратился к Владимиру Путину с просьбой исключить экологические организации из списка «иностранных агентов». Об этом сообщает Интерфакс.

«Большая просьба поручить Сергею Борисовичу Иванову — специальному представителю по природоохранной теме, по экологии, транспорту, чтобы он вместе с Минюстом почистил этот список (НКО, выполняющих функцию иностранного агента — ред.) от экологических организаций, которые туда попали просто по ошибке, по недосмотру, по рьяности ума», — сказал Федотов.

По словам главы СПЧ, около трети всех включенных в реестр иноагентов организаций — это экологические НКО, хотя в законе прописано, что охрана природы не относится к политической деятельности.

Федотов предположил, что причина такой ситуации заключается в том, что «проще и дешевле включить экологическую НКО в реестр, чем решать поднятые ею природоохранные проблемы».

Ранее, выступая с посланием федеральному собранию, президент России попросил губернаторов «не жадничать» и по-максимуму привлекать НКО к решению социальных проблем. По словам Путина, инициативу людей надо поддерживать — особенно в вопросах охраны природы и благоустройства.