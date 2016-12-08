Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова направила в Центральную избирательную комиссию официальное обращение с просьбой хранить видеозаписи с избирательных участков не менее года со дня официального оглашения результатов выборов в Госдуму.

На сегодняшний день региональным избирательным комиссиям разрешено самостоятельно определять срок хранения файлов, и зачастую он составляет несколько месяцев, отметила Слабунова.

«Проведенный экспертами "Яблока" анализ этих инструкций показал, что в регионах не стремятся хранить записи с участков очень долго. Например, избиркомы Татарстана и Свердловской области установили срок хранения в три месяца, Карелия — в полгода», — напоминает председатель партии.

По мнению «Яблока», такое положение «грубейшим образом нарушает базовый принцип избирательного права — принцип равенства участников избирательного процесса». В партии убеждены, что сохранение видеозаписей с участков — это необходимое действие «в условиях постоянно поступающей информации о нарушениях действующего избирательного законодательства» на выборах в Госдуму, а также учитывая обещания председателя ЦИК Эллы Памфиловой «проводить тщательные проверки информации о нарушениях».

Ранее стало известно, что партия подготовила заявление в прокуратуру и ЦИК по фактам фальсификаций на выборах, выявленных «Новой газетой» в материале «Мытищи-гейт».

Напомним, «Новая газета» в понедельник, 5 декабря, представила доказательства фальсификаций на 68 избирательных участках в городском округе Мытищи 18 сентября.

Публикацию о фальсификациях редакция просит считать заявлением о совершении преступления, предусмотренного ст. 142 Уголовного кодекса РФ — «Фальсификация итогов голосования», и на этом основании отменить выборы в Мытищах.