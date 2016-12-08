После обысков в Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД двух офицеров доставили в Следственный комитет. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, «речь идет не о руководящих сотрудниках».

«Следственные действия проводятся в рамках ранее возбужденного ГСУ СКР по Москве уголовного дела об организации провокации взятки (статья 304 УК РФ)», — сказал источник.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности МВД пришли с обысками в ГУЭБиПК.

Напомним, уголовное дело в отношении руководства антикоррупционного управления МВД было возбуждено в феврале 2014 года. Главными фигурантами дела стали глава ГУЭБиПК Денис Сугробов и его заместитель Борис Колесников, а также их подчиненные. Они обвиняются по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения», «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий», «Провокация взятки либо коммерческого подкупа».

Следователи считают, что сотрудники МВД пытались подставить сотрудника ФСБ, предложив под видом бизнесменов взять их «под крышу» за 10 тысяч долларов.

8 декабря прокуратура потребовала приговорить бывшего руководителя ГУЭБиПК МВД генерал-лейтенанта Дениса Сугробова к 22 годам лишения свободы, а также признать виновным и прекратить дело в отношении генерала Бориса Колесникова, который покончил с собой во время допроса в здании СКР.