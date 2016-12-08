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Администрация портала lubernet.ru — форума, где общаются жители района Люберцы, удалила дискуссию о преобразовании Люберецкого района в городской округ «по требованию службы безопасности».

На форуме жители Люберец обсуждали планы местных властей: особенную обеспокоенность жители района выражали в связи с перераспределением финансов из-за получения районом нового статуса.

Однако вскоре на сайте от имени главного редактора проекта появилось сообщение: «В целях обеспечения общественной безопасности и по требованию службы безопасности, мы временно закрываем эту тему для обсуждения».

Руководитель портала Алексей Щедров объяснил «Новой газете», что закрытие темы временное, и в пятницу ее снова откроют: «Удаление "горячих тем" не в наших интересах».

«Причиной для приостановки обсуждения стала реакция жителей на прошедшие публичные слушания в поселке Томилино. Стали появляться призывы «точить и брать топоры», что в нынешней ситуации может быть расценено как призывы к экстремизму. Несмотря на то, что мы законопослушные и выполняем все требования (обращения) правоохранительных органов, мы защищаем и наших пользователей от возможного привлечения к ответственности за то или иное публичное высказывание», — сказал Щедров.

Тема о преобразовании Люберецкого района в городской округ поднималась еще в 2013 году. Глава Люберец Владимир Ружинский публично высказывался на тему того, что «необходимость в этом изменении назрела давно».