Глава Совета по правам человека Михаил Федотов призвал президента России Владимира Путина проработать возможность создания в стране института независимого прокурора, которого бы назначал глава государства.

«Такой институт просто необходим, чтобы положить конец тем делам, в которых корпоративная солидарность или бюрократическая сонливость мешает торжеству справедливости», — цитирует Федотова Интерфакс.

Путин заявил, что готов рассмотреть эту идею. «Мы так можем создавать и создавать в каждом сегменте какие-то дополнительные структуры, может быть, и неплохо. Давайте подумаем», — отметил он.

Создать в России институт независимого прокурора (Коллегию уполномоченных прокуроров) предложили еще в 2011 году в верхней палате парламента.

Бывший председатель Комитета Совета Федерации по правовым и судебным вопросам Анатолий Лысков внес данную инициативу на рассмотрение, рассчитывая, что это поможет обеспечить объективное расследование в отношении высших должностных лиц.

«Институт нужен в тех случаях, когда возникают конфликтные ситуации в деятельности правоохранительных органов, в деятельности разных ветвей власти. Чтобы отделать ситуации, где есть нарушения права от политической сферы», — объяснил «Новой газете» Лысков.

Лысков убежден, что институт назависимого прокурора должен быть создан, этот вопрос актуален и сегодня. В качестве примера расследования, требующего вмешательства коллегии, он назвал дело бывшего замглавы столичного управления Следственного комитета Дениса Никандрова и экс-главы Управления собственной безопасности СК Михаила Максименко.

Согласно инициативе бывшего сенатора, в независимую коллегию должны входить 17 человек — пять кандидатов, предложенных лично президентом, по пять кандидатов от Совета Федерации и Госдумы, а также двое кандидатов (один из них назначается председателем коллегии), предложенных уполномоченным по правам человека.

Таким образом, отмечает Лысков, он рассчитывал, что коллегия будет действовать, основываясь на соблюдении прав человека. Расследовать дела коллегия должна по поручению президента.

В сопроводительном письме к документу, направленному в Госдуму, отмечалось, что дополнительных затрат на реализацию законопроекта не потребуется.

Институт независимого прокурора существует в США. Ранее различные ветви власти могли привлечь к особо важному расследованию независимого юриста. В частности, «прокурора по специальном делам» (special prosecutor) — для расследований дел, имеющих отношение к судебной власти, или «независимого советника» (independent counsel) — в ситуациях, когда исполнительная власть или конкретное ведомство назначает расследование ненадлежащего поведения чиновника. С 1999 года только генеральный прокурор может назначать «специальных прокуроров» (special counsel) в случае, если расследование Департаментом юстиции влечет за собой конфликт интересов или другие чрезвычайные обстоятельства.