Экспертная рабочая группа во главе с министром Михаилом Абызовым отклонила инициативу вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает Интерфакс.

Большинством голосов участники федеральной комиссии высказались за отклонение петиции, авторы которой предложили оставить в перечне услуг ОМС только аборты по медицинским показаниям.

«Если мы затрудним женщинам доступ к абортам, повысится число криминальных абортов», — сказал статс-секретарь министерства здравоохранения Дмитрий Костенников.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил аборты в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) со страховкой на спиртное для людей, страдающих алкоголизмом. Он сообщил, что поддерживает вывод абортов из ОМС.

«Если государство говорит: это ваше личное дело, оно подчеркивает свое негативное отношение к абортам. Ну ведь никто же не помогает, допустим, алкоголикам и наркоманам приобретать спиртное и наркотики за счет какой-нибудь страховки?! Нет такого, потому что это — зло, это — вредно. А здесь покрываем общей страховкой совершение абортов», — сказал патриарх.

Вывести аборты из системы ОМС предлагала депутат Елена Мизулина.

По данным Росстата, в России ежегодно делается около 1 млн абортов, и по этому показателю РФ занимает первые места в мире. При этом лишь 3% из них проводится по медицинским и социальным показаниям.