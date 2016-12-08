Министерство обороны России назвало нелепым заявление европейских лидеров о ситуации в Алеппо, опубликованное на сайте правительства Великобритании.

«Трудно себе представить более нелепую ситуацию, в которую оказались втянуты «креативным» британским МИДом лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании и США», — говорится в заявлении Минобороны, поступившем в редакцию «Новой газеты».

Как отметили в российском военном ведомстве, в документе даже не указаны фамилии.

«По традиции, никакой конкретики и фактов. Упоминается только, что где-то «публикуются душераздирающие снимки». «Настоящим джентльменам» все должны верить на слово», — сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Складывается впечатление, что данное «письмо» писалось очень давно. А его высокоуважаемым «авторам» перед публикацией его даже не показывали. Ведь сегодня более 70% территории подконтрольных боевикам районов с мирными жителями уже освобождено. В эти кварталы Россия завозит десятки тонн гумпомощи», — добавили в ведомстве.

Накануне Белый дом распространил совместное заявление лидеров Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании и США о готовности принять ограничительные меры «против физических и юридических лиц, которые действуют в интересах или от имени сирийского режима».

«Около 200,000 человек в восточном Алеппо, в том числе детей, отрезаны от поставок продовольствия и лекарств. Алеппо ежедневно подвергается бомбардировкам и артобстрелам со стороны сирийского режима при поддержке России и Ирана», — говорится в документе.

Главы европейских государств потребовали установить перемирие и позволить ООН доставить гумпомощь жителям восточного Алеппо.