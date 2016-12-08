Новая газета

9.12.16

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Путин призвал бороться с экстремизмом в соцсетях «аккуратно»

Политика

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Борьба с экстремизмом в соцсетях нужна, но нужно действовать аккуратно, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ), комментируя жалобы на уголовное преследование пользователей за репосты в соцсетях. 

«Но, естественно, под эту сурдинку нельзя подводить все что ни попадя, с этим точно совершенно надо аккуратненько разобраться», — заявил глава государства (цитата по ТАСС). 

Вместе с тем, Путин пояснил позицию власти: «Социальные сети все чаще и чаще используются именно для экстремистской деятельности, и у государства возникает естественное и законное желание противоборствовать, противостоять этому». 

«У нас, вон, в ИГИЛ (признанная в России террористической и запрещенная организация «Исламское государство» — ред.) вербуют со всей страны, до сих пор стараются уехать воевать на Ближнем Востоке. Или собирают людей на массовые явно незаконные экстремистские мероприятия, какие-нибудь ксенофобские, националистические, какие угодно другие (такого же плана)», — привел примеры Путин.

Президент попросил передать соответствующие предложения, подготовленные правозащитниками, главе СПЧ Михаилу Федотову. 

«Они нуждаются в проработке», — сказал он.

Теги:
интернет, соцсети, экстремизм, путин

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