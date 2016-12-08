Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг сообщения СМИ об отправке чеченского спецназа в Сирию. Об этом он написал на личной странице в инстаграме.

«Отечественные СМИ тиражируют сообщения об «отправке» в Сирию «военнослужащих батальонов "Восток", "Запад" и "чеченского спецназа". Ответственно заявляю, что в Чеченской Республике нет никаких батальонов "Восток" и "Запад"», — сообщил он.

Как отметил Кадыров, «хорошо известно, что российские войска не принимают участие в наземной операции в Сирии».

«Если же военным, дислоцированных в Чечне частей, когда-либо поступит приказ, нести службу по охране авиабазы в Сирии, то им выпадет самый счастливый жребий», — добавил Рамзан Кадыров.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщила, что Минобороны собирается отправить в Сирию батальоны спецназа «Восток» и «Запад», дислоцированные на территории Чечни.

В феврале в эфире телеканала «Россия 1» был показан анонс фильма Александра Рогаткина, в котором рассказывается о том, как «Чечня готовит бойцов для борьбы с варварским псевдохалифатом».

«Центр сил специального назначения под Центароем. В Чечне именно здесь проходили подготовку бойцы, которые сейчас действуют в Сирии в тылу у «Исламского государства». Пришло время рассказать о тех, кто обеспечивает успех российской авиации на земле ценой собственной жизни», — говорит Рогаткин в кадре.

Позднее пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов пояснил, что в фильме Рамзан Кадыров не вел речь о какой-то наземной силовой операции, в которой якобы участвует «чеченский спецназ».

«В Сирии находятся исключительно по своей инициативе некие молодые люди. Их никто не отправлял. Они куда-то сообщают известную им информацию, представляющую оперативный интерес. И она оказывается полезной», — сказал тогда Каримов.