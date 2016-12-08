Второй за неделю директор департамента министерства образования и науки покинул свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретарь главы ведомства Андрея Емельянова.

«Директор Департамента стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки Григорий Андрущак написал заявление об увольнении по собственному желанию с 12 декабря»,— сказал он.

По словам Емельянова, Андрущак перейдет на работу в один из российских вузов.

Накануне стало известно об увольнении директора Департамента науки и технологий ведомства Сергея Салихова и троих его заместителей.

28 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра образования и науки Алексея Лопатина, избравшегося в Российскую академию наук.