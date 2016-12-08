Сегодня сотрудники ГСУ СК по Москве при оперативном сопровождении УСБ ФСБ задержали двоих сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Как стало известно «Новой газете», задержанными оказались оперативники управления «Б» Александр Соболь и Сергей Абрамов. Их подозревают в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) при расследовании уголовного дела о мошенничестве при продаже мандата в Госдуму в 2014 году.

Тогда, напомним, сотрудниками ГУЭБиПК МВД были задержаны бывший помощник губернатора Красноярского края Александра Лебедя, зампред Совета предпринимателей Москвы и концертный директор группы «Земляне» Сергей Черенков и бизнесмен Сергей Похилюк, якобы, по версии следствия, пытавшиеся продать предправления группы компаний QIWI Андрею Романенко место в высшем совете партии «Единая Россия» и Госдуме за полтора миллиона долларов.

По доверенности от Романенко в рамках оперативного эксперимента действовал бизнесмен Вадим Алферов. При передаче денежных средств Черенков и Похилюк были задержаны.

В сентябре 2014 года Пресненский районный суд Москвы вынес фигурантам этого уголовного дела обвинительный приговор. Черенков получил три года и десять месяцев колонии общего режима, Похилюк — четыре года колонии строгого режима.

При рассмотрении кассационных жалоб осужденных в конце 2015 года данное дело было возвращено в суд первой инстанции, где Андрей Романенко отказался от статуса потерпевшего.

Впоследствии оперативные мероприятия, проведенные сотрудниками ГУЭБиПК Александром Соболем и Сергеем Абрамовым, были проверены ФСБ. По результатам проверки ГСУ СК по Москве вынесло решение о наличии в их действиях признаков превышения должностных полномочий.

Стоит отметить, что Александр Соболь выступал свидетелем защиты на судебном процессе по делу высокопоставленных сотрудников ГУЭБиПК во главе с бывшим начальником данного подразделения МВД Денисом Сугробовым. На днях гособвинение попросило суд признать их виновными и приговорить к крупным срокам лишения свободы (от 17 до 22 лет).