Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что атлеты и чиновники из России, которые были причастны в государственной допинговой системе, должны быть пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Баха, доказательства систематического участия в историях с допингом будет отягчающим обстоятельством, которое позволит навсегда отстранить человека от участия в Олимпиаде.

«Я бы не хотел видеть такого человека снова на любых Олимпийский играх в любом качестве», — сказал он.

Глава МОК также напомнил, что в 2006 году пожизненно были дисквалифицированы члены австрийской сборной, которые были пойманы на приеме допинга во время зимних игр в Турине.

Свою позицию Бах высказал в преддверии публикации 9 декабря второй части доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о нарушении антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Накануне «до последующего уведомления» были продлены санкции, которые запрещают в России любые спортивные мероприятия под эгидой МОК.

Санкции ввели в июле этого года. До этого независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала доклад, в котором подтвердили информацию о том, что на Олимпиаде в Сочи российские чиновники с ведома министра спорта подменяли пробы спортсменов.

После публикации доклада МОК часть российских спортсменов были отстранены от участия в Олимпийских играх.