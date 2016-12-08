Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сирийская армия приостановила боевые действия в восточной части Алеппо для проведения операции по выводу мирных жителей. Об этом сообщает Интерфакс.

«Сегодня активные боевые действия сирийской армии в восточном Алеппо приостановлены, поскольку осуществляется очередная и крупнейшая за все это время операция по выводу мирных жителей из Восточного Алеппо», — сказал он.

По словам Лаврова, будет выведена колонна из 8 тысяч человек, «и маршрут у нее — 5 км».

Кроме того, министр отметил, что Москва и Вашингтон достигли договоренности о встрече военных экспертов и дипломатов 10 декабря в Женеве для завершения работы над документом по выводу боевиков из Восточного Алеппо.

Ранее в четверг, министерство обороны России заявило, что более 70% территории подконтрольных боевикам районов Алеппо с мирными жителями уже освобождено.