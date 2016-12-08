В Amnesty International назвали приговор Байраму Мамедову, нарисовавшему граффити на статуе бывшего президента Гейдара Алиева, бесстыдной попыткой азербайджанских властей подавить инакомыслие. Об этом говорится в заявлении, поступившем в «Новую газету».

«Байрам Мамедов был арестован за то, что расписал статую лозунгами, но затем под пытками он «признался» в серьезном наркопреступлении. Обвинения против него были явно сфабрикованы с единственной целью — наказать его за активизм. Его приговорили к возмутительно длительному сроку, хотя даже предварительное заключение Мамедова можно считать слишком долгим, неоправданным и произвольным, настоящим ударом по всем мирным активистам в Азербайджане», — сказал Денис Кривошеев, заместитель директора по Европе и Центральной Азии Amnesty International.

Как отметили в правозащитной организации, «азербайджанские власти продолжают демонстрировать полное презрение к свободе выражения мнений». Кривошеев призвал власти страны провести независимое расследование по факту применения пыток и других видов жестокого обращения, которым подвергался Мамедов.

8 декабря Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес 10-летний тюремный приговор Байраму Мамедову.

Мамедов и его соратник Гияс Ибрагимов были задержаны 9 мая 2016 года после публикации в фейсбуке фотографии граффити, которую они нарисовали на статуе Гейдара Алиева, покойного экс-президента Азербайджана и отца нынешнего главы государства Ильхама Алиева. Гияс Ибрагимов был приговорен к 10 годам лишения свободы 25 октября, по обвинению, связанному с наркотиками.

Полиция утверждает, что в ходе обыска в распоряжении Мамедова и Ибрагимова были обнаружены около восьми граммов героина, но активисты говорят, что наркотики им были подброшены, а во время допроса им задавались только вопросы о граффити.

Напомним, в ноябре парламент Азербайджана принял поправки в Уголовный кодекс, согласно которым попытки опорочить или унизить честь и достоинство президента страны будут наказываться лишением свободы.