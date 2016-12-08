Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российского боксера Мишу Алояна серебряной медали Олимпийских игр 2016 года за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Допинг-тест Алояна, завоевавшего серебро на Олимпиаде в весовой категории до 52 кг, дал положительный результат на туаминогептан.

Ранее в употреблении допинга Мишу Алояна уличили хакеры Fancy Bears, которые взломали базу данных всемирного антидопингового агентства (WADA)

В четверг президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что атлеты и чиновники из России, которые были причастны в государственной допинговой системе, должны быть пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

Свою позицию Бах высказал в преддверии публикации 9 декабря второй части доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о нарушении антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.