Российское военно-историческое общество (РВИО) вручило награду «За верность исторической правде» режиссеру фильмов «28 панфиловцев» Андрею Шальопа. Об этом в своем твиттере сообщил министр культуры России и председатель РВИО Владимир Мединский.

Режиссер "28 панфиловцев" А.Шальопа получил Солдата Истории - премию РВИО "За верность исторической правде" pic.twitter.com/GhhxqRQzDK — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) December 8, 2016

Премия присуждается один раз в год за создание произведения киноискусства, которое соответствует нескольким критериям: в полной мере передает дух времени, отражает преемственность ценностей нашего народа и утверждает точность исторического факта, говорится на сайте Общества. В прошлом году награду получила съемочная группа фильма «Битва за Севастополь».

В июле 2015 года российский Государственный архив опубликовал копию доклада главного военного прокурора СССР, в котором история о подвиге 28 панфиловцев, оборонявших Москву в 1941 году, называлась вымыслом журналистов «Красная звезда».

Министр культуры неоднократно резко высказывался в отношении людей, отрицающих подвиг панфиловцев. В октябре он назвал таких людей «кончеными мразями». Мединский отмечал, что не нужно проверять, сколько панфиловцев было в действительности, поскольку их подвиг можно сравнить с подвигом 300 спартанцев. Даже если история выдумана, заявил министр, она стала «святой легендой», к «которой нельзя прикасаться».

Позднее Мединский сравнил сомневающихся в подвиге панфиловцев с полицаями

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Мединского, сказал, что «министр культуры в совершенстве владеет русским языком, который весьма многогранен». В Кремле также добавили, что «история в том или ином виде с героями-панфиловцами имела место».