Действующий президент США Барак Обама ослабил ограничения на поставку оружия союзникам Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба администрации американского президента.

Согласно документу, США отказывается от ограничений по двум пунктам эмбарго. Речь идет об обеспечении военным оборудованием иностранных сил, нерегулярных войск, групп или отдельных лиц, поддерживающих или участвующих в контртеррористической операции США в Сирии. Как отмечается в документе, это имеет «чрезвычайно важное значение для интересов национальной безопасности США».

Источник ТАСС в администрации президента США пояснил, что Обаме «приходится время от времени приостанавливать действие ограничений, которые в противном случае мешали бы американским военным предоставлять летальную помощь партнерам, ведущим контртеррористические операции в Сирии».

«Данное решение, запрошенное министром обороны и подписанное теперь президентом, позволяет предоставлять снаряжение партнерским силам, готовящимся к кампании борьбы за Ракку», — добавил собеседник агентства.

Напомним, в начале ноября оппозиционная группировка «Демократические силы Сирии» заявила, что начала операцию по захвату города Ракка, являющегося оплотом «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). В «Демократические силы Сирии», созданные в минувшем году при поддержке США, входят курдские повстанческие отряды, которые являются основной составляющей ДСС. В операции принимают участие около 30 тысяч человек.