Подконтрольные боевикам кварталы восточного Алеппо покинули 8,5 тысяч мирны жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение российского Центра примирения в Сирии.

По данным организации, в числе покинувших город жителей были 2934 ребенка.

За это время город также покинули 14 боевиков. Они сложили оружие и вышли в западную часть города к сирийским войскам. Согласно принятому президентом Сирии Башаром Асадом решению, они были амнистированы, отмечается в сообщении.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявлял о временной остановке боевых действий в восточном Алеппо для вывода мирного населения из города. Кроме того, министр отметил, что Москва и Вашингтон достигли договоренности о встрече военных экспертов и дипломатов 10 декабря в Женеве для завершения работы над документом по выводу боевиков из Восточного Алеппо.

Ранее на этой неделе министерство обороны России заявило, что более 70% территории подконтрольных боевикам районов Алеппо с мирными жителями уже освобождено.