В московском метро могут отключить сотовую связь, если операторы не предоставят разрешения Роспотребнадзора на свое оборудование. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо метрополитена, направленное операторам связи.

Как сообщает издание, в метро работает как минимум 600–700 базовых станций. При этом срок действия санитарно-эпидемиологических заключений на большинство из них истек. Руководство метрополитена требует предоставить все необходимые документы до 9 декабря. В противном случае, метрополитен отключит электропитание базовых станций, сказано в письме.

При этом МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» не хотят продлевать документацию, поскольку уже согласовали планы по модернизации сетей в метро к чемпионату мира по футболу 2018 года, отмечает издание. Операторы пообещали предоставить метрополитену все необходимые документы, но просят на это больше времени.

Единственным оператором, которому не угрожает отключение связи в метро, является Tele2, так как его вышки имеют новые заключения Роспотребнадзора.