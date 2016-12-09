Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у четырех столичных банков. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Лицензия отозвана у московских Вега-банка, Международного банка развития, банка «Русский финансовый альянс» и М2М Прайвет банка.

Как сказано в пресс-релизе, Вега-банк неадекватно оценивал принятые риски и не соблюдал требования ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

М2М Прайвет банк, отмечает ЦБ, не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. По данным на 1 ноября, кредитная организация занимала 164 место в банковской системе России по величине активов.

Международный банк развития, сообщает регулятор, проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Банк является участником системы страхования вкладов и занимал 423-е место в российской банковской системе.

«Русский финансовый альянс», который лишили лицензии из-за неудовлетворительного качества активов, занимал 545 место в российской банковской системе.