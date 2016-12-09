Новая газета

9.12.16

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Роспотребнадзор опроверг риск отключения сотовой связи в московском метро

Общество

Риска отключения сотовых станций и ухудшения сотовой связи в московском метро нет. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает Интерфакс.

«На сегодняшний день речь о каком бы то ни было отключении сотовых станций в московском метро не идет. Процесс получения разрешений на базовые станции идет в штатном режиме», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что доступ москвичей к полному спектру услуг по-прежнему в приоритете.

Напомним, ранее в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на письмо метрополитена сообщила, что в московском метро могут отключить сотовую связь, если операторы не предоставят разрешения Роспотребнадзора на свое оборудование.

По данным издания, в метро работает как минимум 600–700 базовых станций, при этом срок действия санитарно-эпидемиологических заключений на большинство из них истек. Руководство метрополитена требует предоставить все необходимые документы до 9 декабря. В противном случае, метрополитен отключит электропитание базовых станций, отмечало издание.

Теги:
роспотребнадзор, сотовая связь, метро

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