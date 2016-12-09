Со следующего года «Почта России» изменит правила пересылки мелких нерегистрируемых пакетов, которые чаще всего используются для доставки покупок из зарубежных интернет-магазинов, передает Интерфакс.

Под это определение попадают обычные и заказные письма, а также посылки весом до двух килограмм. «Почта России» предложила странам-участницам Всемирного почтового союза подписать дополнительные соглашения о переходе на новые расценки. Если партнер откажется, то мелкие пакеты почта будет принимать только в пункте международного обмена якутском городе Мирный.

Как отметили в «Почте России», ММПО в городе Мирный «служит в качестве альтернативной точки входа для нерегистрируемой почты от иностранных почтовых администраций», а нововведения побудят иностранные агентства перейти на регистрированную доставку.

Как отмечает собеседник «Коммерсанта», гипотетически почтовые компании могут работать через Мирный, но фактически это «запретительная акция, направленная на ограничение посылочного трафика из Китая».

«Это попытка поднять цены на международную входящую корреспонденцию с вложениями», — предполагает собеседник издания.

Место международного почтового обмена в Мирном начнет работу с 1 января.