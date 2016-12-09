С начала этого года Следственный комитет возбудил более 19,5 тысяч уголовных дел, связанных с коррупцией. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

За первые девять месяцев в СК поступило около 29 тысяч сообщений о возможных коррупционных преступлениях, по результатам которых было возбуждено 19 513 уголовных дел.

Более 400 фигурантов таких уголовных дел имеют особый правовой статус — 116 глав муниципальных управлений, 56 членов избирательных комиссий, 27 сотрудников органов внутренних дел, 13 депутатов органов законодательной власти, 11 прокуроров, 4 сотрудника наркоконтроляи другие. Кроме того, подчеркивают в СК, расследовались уголовные дела «в отношении сотен чиновников различного ранга по всей стране, в том числе весьма высокопоставленных».

Большинство дел, отмечают в СК, связаны с дачей и получением взятки, мошенничеством, присвоением, растратой и злоупотреблением должностными полномочиями.

«Только в текущем году арестовано имущество обвиняемых на 7 миллиардов рублей и еще около 3-х миллиардов возмещено в ходе расследования», - рассказали в СК.

В ведомстве напомнили, что сейчас на завершающей стадии находится расследование дело бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, которого обвиняют в получении взяток на сумму более 500 млн рублей, и дело бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого, помимо прочего, в создании преступного сообщества.

Активные следственные действия идут о делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых и бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко.