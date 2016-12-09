Парламент Южной Кореи проголосовал за запуск процедуры импичмента президента страны Пак Кын Хе, сообщает Associated Press.

В пользу импичмента высказались 234 из 300 депутатов. Теперь решение о запуске процедуры должен принять Конституционный суд Южной Кореи.

Политический скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся в октябре. Выяснилось, что страной фактически руководила близкая подруга главы государства Чхве Сун Силь — 60-летняя шаманка, адепт мистической секты «Енсеге».

Женщину обвиняют в том, что она, не будучи чиновником, получала важную и секретную документацию, вносила правки в тексты выступлений, вмешивалась в кадровые назначения и работу администрации президента. Чхве также убеждала крупные корпорации делать многомиллионные пожертвования в два связанных с ней фонда, в связи с чем президенда Южной Кореи заподозрили в причастности к коррупционной схеме.

Сейчас Чхве находится под арестом по обвинению в мошенничестве. На фоне скандала в Сеуле прошли массовые митинги протеста.

Пак Кын Хе — первая в истории Южной Кореи женщина-президент. После скандала рейтинг президента упал до 5%. В конце ноября Пак Кын Хе сообщила, что готова досрочно уйти в отставку.