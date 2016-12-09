9 декабря в Севастополе Федеральная служба судебных приставов попыталась выселить из квартиры на улице Молодых строителей, д. 14 героя публикации «Новой газеты» Игоря Сердюкова.

Иван Жилин / «Новая газета»

Подъезд, в котором живет Сердюков, был оцеплен двумя десятками человек в форме ФССП и группой неизвестных в строительных касках и зеленых жилетах. За оградительной красно-белой лентой также стояли несколько человек без опознавательных знаков.

Общаться с журналистами судебные приставы и остальные присутствующие отказались. Один из них пригрозил разбить корреспонденту «Новой» фотоаппарат и «выяснить отношения» с остальными.

Иван Жилин / «Новая газета»

Сотрудники также отказались пропускать в подъезд помощника депутата Госдумы Евгения Федорова Анатолия Марету.

«Приставы подъехали к дому около 07:30 утра, — рассказала соседка Сердюкова Оксана Дубова. — Сказали, что у них есть решение украинского суда о выселении Игоря, и они намерены его исполнить. Больше ничего не объясняли».

Группу людей без опознавательных знаков Оксана назвала новыми жильцами квартиры.

На протяжении всего пребывания ФССП у дома на Молодых строителей, в радиусе 50 метров от здания не работала мобильная связь и интернет.

Выселить Сердюкова у приставов, правда, не получилось. Приехавшая на место сотрудница севастопольского управления МВД, которая также не стала общаться с прессой, показала им постановление Ленинского районного суда о наложении запрета на проведение исполнительного производства сроком на 2 месяца. Постановление связано с возбуждением уголовного дела по факту мошенничества при продаже квартир в доме.

О проблеме жителей дома № 14 по улице Молодых строителей в Севастополе «Новая газета» рассказывала 24 ноября 2016 года («Если опять будут за волосы вытаскивать, то я себя сожгу»). Квартиры в этом доме были дважды проданы: первый раз в 90-х годах заказчиком строительства, заводом «Севастопольский маяк», второй раз — в ходе процедуры банкротства предприятия в 2010 году. Севастопольские суды еще в 2013 году, при Украине, приняли ряд заочных решений о выселении первых покупателей.

Впоследствии прокуратура города пыталась оспорить эти решения в вышестоящих инстанциях, но не успела — Севастополь перешел под юрисдикцию РФ. Сейчас по факту двойной продажи квартир возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ, однако решения украинских судов о выселении остаются в силе.