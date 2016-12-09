Начальника Главного управления собственной безопасности МВД по Северо-Западному федеральному округу Юрия Тимченко задержали по подозрению в получении взятки в 100 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, высокопоставленного сотрудника МВД задержали с поличным в ночь на 9 декабря. Вместе с полковником задержаны двое посредников.

Позже информацию о задержании подтвердили в Следственном комитете. Как сообщили в СК, Тимченко вымогал взятку за прекращение уголовного дела о неуплате налогов на миллиард рублей компанией «Деловые линии» и разблокировки ее счетов.

«Согласно требованиям Тимченко часть взятки в сумме 50 млн рублей должна была быть передана не позднее 8 декабря 2016 года, а вторые 50 млн рублей после снятия ареста с расчетных счетов ООО “Деловые линии”», – говорится в сообщении ведомства.

При обыске в кабинете Тимченко было обнаружено 350 тысяч рублей. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.

По данным «Фонтанки», полковник Тимченко руководит Главным управлением собственной безопасности МВД по Северо-Западному федеральному округу с 2014 года. До этого он работал в Главном управлении собственной безопасности центрального аппарата МВД РФ в Москве.

«Фонтанка» отмечает, что подразделение, которое возглавляет Тимченко, было единственным, которое сохранили при упразднении в 2014 году окружных полицейских управлений.