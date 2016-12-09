Компания «Ростелеком» успешно отразила DDoS-атаки на пять крупнейших российских банков. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Все кибератаки произошли 5 декабря, самая продолжительная из них длилась два часа.

Директор центра кибербезопасности «Ростелекома» Муслим Меджлумов пояснил, что проведенный экспертами анализ источников атак показал, что часть вредоносного трафика генерировалось с домашних маршрутизаторов пользователей.

«Отличительной особенностью атак являлось то, что они были организованы с помощью устройств, поддерживающих протокол управления CWMP (TR-069). Несколько недель назад в реализации данного протокола на устройствах ряда производителей была выявлена серьезная уязвимость, позволяющая злоумышленникам формировать ботнет с целью организации DdoS-атак», – отметил Меджлумов.

В тот же день DDоS-атаке подверглись сайты группы ВТБ. Тогда сообщалось, что ИТ-инфраструктура организаций не пострадала.

ФСБ ранее объявила о подготовке кибератак против финансовой системы России, в том числе взломов крупнейших российских банков. По сведениям спецслужб, они должны были произойти в период с 5 декабря.

Хакеры, рассказали в ФСБ, планируют сопровождать атаку массовой рассылкой SMS и публикациями в соцсетях. Сообщения якобы будут касаться «кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения».