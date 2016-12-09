Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли проект федерального бюджета на 2017–2019 годы. Заседание транслировалось на сайте нижней палаты парламента.

За принятие документа проголосовали 315 депутатов, против выступили 99 парламентариев.

Проект бюджета поступил в Госдуму в конце октября.

Правительство ожидает, что доходы бюджета будут расти в ближайшие годы, и в 2017 году составят 13 487,6 млрд рублей. В 2018 — 14 028,5 млрд, а в 2019 — 14 844,8 млрд. При этом расходы в 2017 году значительно превысят доходы и составят 16 240,8 млрд. В 2018 году — 16 039,7 млрд, а в 2019 — 15 986,98 млрд.

На финансирование дефицита бюджета в 2017 году планируется использовать 1,152 триллиона рублей из Резервного фонда и 659,6 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В этом году федеральный бюджет достиг максимальной секретности за всю постсоветскую историю: закрытые статьи расходов были увеличены сразы на 800 млрд рублей. Отмечалось, что ополнительные ассигнования поступят в распоряжение Министерства обороны.

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