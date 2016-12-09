Группа родителей учеников столичной школы номер 2065 обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на департамент образования, который, по мнению заявителей,«навязывает религиозную идеологию», сообщает «Коммерсант».

Жалобы родителей касаются обязательной части программы 5-9-х классов «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), где можно выбрать между двумя учебниками: пособием «Православная культура» и курсом «Истоки».

«В сентябре на родительском собрании нам сообщили про эксперимент департамента образования. Никакого выбора не было — сказали, что все пятиклассники раз в неделю будут ходить на урок "Истоки", отказаться нельзя», — рассказала мама ученика Инна Герасимова.

По ее словам, в учебнике «Истоки» говорится «про нечистую силу, святую воду, ангелов-хранителей, совершенно серьезно рассказывается про чудеса, которые творят иконы». Как отмечает издание, пособие «Истоки» используют в школах 62 регионов страны.

«У нас есть семьи иудеев, есть католики, адвентисты. И православные родители тоже выступили против откровенного навязывания их религии», — сказала Герасимова.

Директор школы объяснила, что не имеет права отказаться от предмета не имеет права, так как это указание департамента, после чего 24 родителя поставили подписи под обращением в столичную прокуратуру, а затем в Генпрокуратуру.

В свою очередь в департаменте образования Москвы заявили, что «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не связаны с «приобщением к религиозной практике, изучением ритуалов какой-либо религиозной конфессии», а учебные пособия «Истоки» и «Православная культура» были выбраны «коллективами педагогов по итогам заседаний педагогических советов и изучения мнения родителей».

В конце ноября СМИ сообщили, что в программе российских школьников может появиться предмет «Православная культура». Предполагается, что предмет «Православная культура» будут изучать школьники с первого по 11-й класс.

По замыслу авторов, девятиклассник должен будет «знать названия семи Вселенских соборов и описывать принятые на них решения», «ориентироваться в православном календаре (месяцеслове)», «перечислять двунадесятые, переходящие и непереходящие православные праздники» и «перечислять и описывать виды церковных звонов и колоколов».