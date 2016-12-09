ФСБ пришла с обыском в офис «Почты России» в рамках доследстенной проверки из-за премии ее гендиректора Дмитрия Страшнова, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник и РИА Новости также со ссылкой на источник (в правоохранительных органах).

По данным РИА Новости, силовики изъяли часть документов в центральном офисе «Почты России» в Москве.

«Какие именно документы и по какому точно делу, пока неизвестно», — отметил собеседник агентства.

Официальными комментариями правоохранительных органов и «Почты России» РИА Новости не располагает. Также Интерфакс пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Напомним, Генпрокуратура заподозрила главу «Почты России» Дмитрия Страшнова в незаконном получении вознаграждения в размере 95,4 млн рублей. Материалы были переданы в Следственный комитет.

В ведомстве отмечали, что премия рассчитана по данным о чистой прибыли компании за 2014 год, которая образовалась за счет целевого финансирования из федерального бюджета, покрывшего убытки свыше 4 млрд рублей.

Ранее «Новая газета» писала, что зарплату директору «Почты России» Дмитрия Страшнова увеличат до 10 млн рублей. Также источник в Минкомсвязи сообщил, что приказ о выплате премии Страшнову проводили его заместители. При этом размер премии определил сам Страшнов, визировал документ его фактический работодатель — министр связи Николай Никифоров.

По словам собеседника «Новой газеты», в споре с Генпрокуратурой «Почта России» будет «прикрываться» решением вышестоящего ведомства.

Сам Страшнов заявлял, что ситуация вокруг проверки Генпрокуратурой законности его премии излишне обострена.

Вместе с тем вице-премьер Ольга Голодец поручила Минэкономразвития и Минкомсвязи дать разъяснения по поводу размера вознаграждения Дмитрия Страшнова.