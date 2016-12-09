Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента, сообщает «Р-Спорт».

Спортсменка отказалась от участия в выборах в пользу действующего главы организации Дмитрия Шляхтина. Она также сослалась на серьезную занятость.

Таким образом, на пост главы организации сейчас претендуют три кандидата: действующий президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов и обладатель золота Олимпиады-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов.

Ранее Елену Исинбаеву избрали главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). По информации Р-спорт, был изменен состав учредителей РУСАДА — в их числе остались только Олимпийский и Паралимпийский комитеты России. Теперь агентство будет получать финансирование напрямую из бюджета.

Напомним, в ноябре 2015 года РУСАДА приостановило свою работу в связи с тем, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) единогласно одобрило решение о несоответствии российского агентства международному кодексу организации. Тогда Мутко заявил о готовности России к сотрудничеству с WADA.