Информация об обысках в центральном офисе «Почты России» не соответствует действительности, заявили представители организации «Новой газете».

7 декабря «в рамках рабочего взаимодействия» сотрудники «Почты России» передали документы правоохранительным органам по их запросу, а не в результате процедуры изъятия, как сообщают СМИ, — рассказали «Новой» в «Почте России».

Кроме того, там опровергли связь документов, заинтересовавших спецслужбы, с вопросом выплаты зарплат и премий руководству предприятия.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что ФСБ пришла с обыском в офис «Почты России» в рамках доследственной проверки из-за премии ее гендиректора Дмитрия Страшнова. Сообщалось, что силовики изъяли часть документов в центральном офисе «Почты России» в Москве.

Напомним, Генпрокуратура заподозрила главу «Почты России» Дмитрия Страшнова в незаконном получении вознаграждения в размере 95,4 млн рублей. Материалы были переданы в Следственный комитет. В ведомстве отмечали, что премия рассчитана по данным о чистой прибыли компании за 2014 год, которая образовалась за счет целевого финансирования из федерального бюджета, покрывшего убытки свыше 4 млрд рублей.

Ранее «Новая газета» писала, что зарплату директору «Почты России» Дмитрия Страшнова увеличат до 10 млн рублей. Также источник в Минкомсвязи сообщил, что приказ о выплате премии Страшнову проводили его заместители. При этом размер премии определил сам Страшнов, визировал документ его фактический работодатель — министр связи Николай Никифоров.

Вместе с тем вице-премьер Ольга Голодец поручила Минэкономразвития и Минкомсвязи дать разъяснения по поводу размера вознаграждения Дмитрия Страшнова.