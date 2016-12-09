Родители подростков, которых избил глава райцентра Фершампенуаз в Челябинской области Егор Шукшин, согласились закончить конфликт после вмешательства представителей уполномоченного по правам ребенка в регионе. Об этом «Новой газете» сообщила мать одного из пострадавших детей, главный редактор местной газеты «Всходы» Ольга Терякова.

Фото из архива газеты «Всходы»

По её словам, 8 декабря чиновник публично принёс свои извинения родителям побитых им детей. Накануне начальник Шукшина, глава Нагайбакского района Виталий Гайсин на встрече с представителями детского омбудсмена пообещал уговорить своего подчиненного принести извинения.

«Полторы недели назад в Фершампенуаз приезжали представители уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области (я подавала им заявление). Они встретились с родителями, главой поселка Шукшиным и главой Нагайбакского района Виталием Гайсиным. На их встрече с Гайсиным (Шукшин не присутствовал) тот сказал, что попробует уговорить Шукшина извиниться», — рассказала Терякова.

После этого Шукшин собрал собрание депутатов Фершампенуазского поселения. На встрече присутствовали Виталий Гайсин и председатель районного Собрания депутатов Владимир Бурмистров, а также родители пострадавших детей. Глава поселения Егор Шукшин принёс официальные извинения родителям.

«Он при всех сказал, что раскаивается и добавил, что на этом стоит поставить точку. Мы, родители, согласны, что эту историю нужно завершить: мы достигли главного, чего добивались — чтобы он признал свою вину и извинился», — добавила Терякова.

16 декабря состоится заседание мирового суда по этому делу. Следственный комитет уже направил материалы дела. По итогам суда главе поселения, как ожидается, будет вынесено административное наказание.

Напомним, инцидент произошёл 7 октября в поселке Фершампенуаз Челябинской области. Глава райцентра Фершампенуаз Егор Шукшин, возмутившись пьяной выходкой одного из местных жителей (тот пинал ограду памятнику Ленину в центре села), сначала «проучил» его (ударил в живот и пах), а потом и подростков, которые оказались рядом — за компанию. Одного ударил в нос, другого схватил за уши и ударил головой в лоб, третьему разбил губу, ещё одного ударил несколько раз в лицо рукой. Один из детей при этом был на костылях и не мог убежать.

Сразу после произошедшего родители потребовали от Шукшина объяснений, но тот, по их словам, грубо объявил, что «повоспитывал пацанов». Тогда родители подали заявления в полицию. Спустя три дня мэр принёс извинения, причем сделал это лично. За один вечер он объехал семьи каждого пострадавших и при родителях сказал, что спьяну «наделал делов», а теперь сожалеет.

Родители решили забрать свои заявления из полиции, однако уже на следующее утро позиция Шукшина круто поменялась. На служебном собрании он обвинил в инциденте уже подростков, добавив, что пьяными были они. После этого забирать заявление из полиции родители передумали: стало обидно.

Фершампенуаз — село в Нагайбакском районе Челябинской области. Расположено на реке Гумбейка. По данным на 2002 год, в нём проживает 4,4 тысяч жителей.

Своё название село получило в честь французской коммуны Фер-Шампенуаз (fr:Fère-Champenoise) — в память победы российской армии с участием казачьих войск, которое произошло 25 марта 1814 года. На юге Челябинской области также есть села, названные в честь этого события: Берлин, Париж, Порт-Артур, Лейпциг, Варна и др.