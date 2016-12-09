Квалификационная коллегия судей Липецкой области проверит постановление, вызвавшее возмущение президента Владимира Путина. Об этом сообщил в председатель коллегии Николай Захаров, передает ТАСС.

По его словам, коллегия изучит материалы дела и объяснения всех участников. На основании этой проверки будет дана оценка действиям судьи.

Уголовная ответственность за обращение в прокуратуру — постановление судьи Геворян

Речь идет о постановлении судьи Геворкян по делу местного бизнесмена Василия Урываева и зампредседателя Липецкого облсуда Александра Беседина, которое Путину показали на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В документе сказано, что гражданин совершил преступление «путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру».

«Когда я смотрю на такие вещи, у меня просто оставшиеся волосы дыбом встают. Что это такое, совсем с ума сошли что ли, – сказал глава государства. – Я не знаю на счет предвзятости, но на счет квалификации точно вопросы возникают».

Конфликт между жителями Липецкой области возник из-за земельного участка. По мнению бизнесмена Урываева, Александр Беседин «отхватил» у него два метра от участка. Кроме того, бизнесмен поругался и с англичанином, жившим у Беседина и преподававшим английский его детям: он обвинил его в краже стройматериалов и написал на него жалобу в прокуратуру.