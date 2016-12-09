Новая газета

9.12.16

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WADA: более тысячи российских спортсменов причастны к махинациям с допингом

Спорт

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Глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинге в российском спорте.

Агентство выяснило, что более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта связаны с употреблением допинга. По словам Макларена, 12 спортсменов, которые получили медали на Олимпиаде в Сочи, употребляли допинг. В их числе четыре золотых медалиста.

В докладе рассказывается о периоде с 2011 по 2015 годы. Тогда, пишет Макларен, в России была разработана система по сокрытию положительных допинг-проб. Большинство спортсменов (более 80%), о которых идет речь в докладе, представляли летние виды спорта.

Также отмечается, что были подделаны пробы шести российских победителей Паралимпиады в Сочи.

Всередине июля WADA опубликовало доклад, в котором подтверждаются слова бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о том, что на Олимпиаде в Сочи российские чиновники с ведома министра спорта подменяли пробы спортсменов.  Комиссия нашла подтверждение словам Родченкова о том, что не меньше 15 российских спортсменов, выигравших медали в Сочи, употребляли допинг. 

После публикации доклада Международный олимпийский комитет решил не отстранять от Олимпиады в Рио-де-Жанейро сборную России целиком. В то же время IAAF и Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустили российских легкоатлетов и тяжелоатлетов.

Теги:
сочи, олимпиада, wada

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