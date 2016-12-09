Глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинге в российском спорте.

Professor McLaren: 'Part II Report reconfirms cover up of doping that took place in Russia on unprecedented scale' #McLarenReport pic.twitter.com/GY4xGqek2m — WADA (@wada_ama) December 9, 2016

Агентство выяснило, что более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта связаны с употреблением допинга. По словам Макларена, 12 спортсменов, которые получили медали на Олимпиаде в Сочи, употребляли допинг. В их числе четыре золотых медалиста.

В докладе рассказывается о периоде с 2011 по 2015 годы. Тогда, пишет Макларен, в России была разработана система по сокрытию положительных допинг-проб. Большинство спортсменов (более 80%), о которых идет речь в докладе, представляли летние виды спорта.

Также отмечается, что были подделаны пробы шести российских победителей Паралимпиады в Сочи.

Всередине июля WADA опубликовало доклад, в котором подтверждаются слова бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о том, что на Олимпиаде в Сочи российские чиновники с ведома министра спорта подменяли пробы спортсменов. Комиссия нашла подтверждение словам Родченкова о том, что не меньше 15 российских спортсменов, выигравших медали в Сочи, употребляли допинг.

После публикации доклада Международный олимпийский комитет решил не отстранять от Олимпиады в Рио-де-Жанейро сборную России целиком. В то же время IAAF и Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустили российских легкоатлетов и тяжелоатлетов.