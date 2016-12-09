Основываясь на данных из материала «Новой газеты» «Мытищи-гейт» о фальсификация избирательных документов, партия «Яблоко» составила и вчера отправила обращения в Следственный комитет России и главе ЦИК Элле Памфиловой.

Партия уже несколько месяцев оспаривает итоги выборов в разных инстанциях: в конце ноября «Яблоко» подала заявление в Верховный суд. Кроме того, представители партии предлагали Элле Памфиловой затребовать и изучить всю избирательную документацию из регионов, голосование в которых вызывает сомнение, а также пересчитать голоса.

«Нынешнее обращение — продолжение того предложения главе ЦИК», — пояснил зампредседателя партии Николай Рыбаков.

По его словам, партии продолжают поступать от граждан все новые и новые сообщения о фальсификациях. Например, в Татарстане и Башкирии сторонники партии отсматривают видеозаписи с участков и считают избирателей: выясняется, что на некоторые участки их пришло меньше, чем потом оказалось бюллетеней в урнах.

«ЦИК не смог обеспечить честные выборы. Это очевидно, когда все в новых и новых регионах выясняется, что голоса избирателей посчитали неправильно, — уверен Рыбаков.

По его словам, ошибка кроется не в расчетах ЦИК, а в подделанных протоколах на УИКах. Действительно, одна из распространенных фальсификаций, которую замечают сейчас — расхождения данных копий протоколов, полученных наблюдателями, с ГАС «Выборы».

«Задача ЦИК — сложить протоколы из комиссий. Складывает-то он без ошибок, но оперирует неправильными цифрами, складывает сфальсифицированные результаты», — продолжает Рыбаков.

Партия будет продолжать подавать обращения и в Центризбирком и СК по известным ей фактам нарушений.

Согласно опросу «Левада-центра», проведенному сразу после выборов, за год рейтинг доверия к Думе упал в два раза: с 40 до 22%.

Ранее стало известно, что партия подготовила заявление в прокуратуру по фактам фальсификаций на выборах, выявленных «Новой газетой» в материале «Мытищи-гейт».

В расследовании «Новой» от 5 декабря приведены документы, доказывающие фальсификации на 68 УИКах в подмосковном городе. После выхода материала глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что допускает возможность отмены выборов в Мытищах. Глава ЦИК создала рабочую группу для проверки этих данных, в которую пригласила и представителей «Новой».

Публикацию о фальсификациях редакция просит считать заявлением о совершении преступления, предусмотренного ст. 142 Уголовного кодекса РФ — «Фальсификация итогов голосования», и на этом основании отменить выборы в Мытищах.