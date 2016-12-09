Режиссер Никита Михалков заявил, что деятельность «Ельцин Центра» разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно. Такое мнение он высказал в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, передает РИА Новости.

«Не может быть культуры без объективного понимания истории. На сегодняшний день в Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей», — сказал он.

Михалков убежден в необходимости скорректировать программу «Ельцин Центра», чтобы показать другую точку зрения на историю.

«Это вопрос национальной безопасности, поскольку сотни детей получают этот яд каждый день. Должна быть последовательная политика, обращенная к тому, чтобы дети понимали, что страна, в которой они живут, — великая страна», — добавил режиссер.

Читайте также Ельцинленд

Президентский «Ельцин Центр» был открыт в Екатеринбурге в 2015 году. Почти 5 млрд рублей на его создание выделило государство, еще 2 млрд были получены в кредит от областных властей. В церемонии открытия приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Основная задача музея — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х годов XX века. Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России.