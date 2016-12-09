Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) занялась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов в период с 2007 по 2013 годы, передает Интерфакс.

«IAAF имеет опыт всестороннего тестирования и качественной перепроверки образцов допинг-проб вплоть до 2007 года. Это позволило с учетом информации независимой комиссии Ричарда Макларена начать перепроверку проб российских спортсменов, выступавших на чемпионатах мира до 2013 года включительно», — говорится в сообщении.

Как отметили в IAAF, к настоящему времени признаны неблагоприятными результаты трех образцов, взятых на чемпионате мира в Осаке. Результаты перепроверок анализов, взятых на чемпионате в Тэгу (Южная Корея) в 2011 году, будут готовы на следующей неделе.

В IAAF пообещали продолжить перепроверку проб, отреагировав таким образом на обнародованные результаты новой части доклада Ричарда Макларена.

В пятницу глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинге в российском спорте.

Агентство выяснило, что более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта связаны с употреблением допинга. По словам Макларена, 12 спортсменов, которые получили медали на Олимпиаде в Сочи, употребляли допинг. В их числе четыре золотых медалиста.

В докладе рассказывается о периоде с 2011 по 2015 годы. Тогда, пишет Макларен, в России была разработана система по сокрытию положительных допинг-проб. Большинство спортсменов (более 80%), о которых идет речь в докладе, представляли летние виды спорта.