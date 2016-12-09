Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила лицензию Европейского университета (ЕУ) в Санкт-Петербург, сообщают «Ведомости».

Лицензия была приостановлена распоряжением ведомства от 7 декабря 2016 года.

В апреле после проверки Рособрнадзор решил полностью приостановить государственную аккредитацию программ высшего образования в Европейском университете. Представитель вуза тогда рассказал. что это связано с несоответствием некоторых документов требуемым стандартам.

Европейский университет учрежден в Санкт-Петербурге в 1994 году. В попечительский совет университета входят бывший глава Минфина Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский