«Ельцин-центр» ответил на высказывания режиссера Никиты Михалкова, сравнив его критику с позицией: «Я Пастернака не читал, но осуждаю». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

«Мы не раз с сожалением обращали внимание на то, что известный режиссер так ни разу и не побывал в «Ельцин Центре». Такого рода критика вписывается в известную традицию: «Я Пастернака не читал, но осуждаю», — сказали в пресс-службе.

«Лично очень жажду увидеть в музее Никиту Сергеевича Михалкова, мы были бы счастливы показать ему экспонаты, с которыми он точно знаком. У нас есть несколько очень трогательных документов — обращение Михалкова к первому президенту в качестве его доверенного лица на выборах. Это было искренне, что всегда свойственно Никите Сергеевичу в выражениях его любви к действующей власти в любых ее формах», — отметил исполнительный директор президентского центра Александр Дроздов.

Ранее в пятницу режиссер Никита Михалков заявил, что деятельность «Ельцин Центра» разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно.

«Это вопрос национальной безопасности, поскольку сотни детей получают этот яд каждый день. Должна быть последовательная политика, обращенная к тому, чтобы дети понимали, что страна, в которой они живут, — великая страна», — сказал он.

Президентский «Ельцин Центр» был открыт в Екатеринбурге в 2015 году. Почти 5 млрд рублей на его создание выделило государство, еще 2 млрд были получены в кредит от областных властей. В церемонии открытия приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Основная задача музея — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х годов XX века. Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России.

«Не читал, но осуждаю» — фраза члена Союза писателей СССР, сказанная в отношении Бориса Пастернака, в связи с публикацией на Западе романа «Доктор Живаго» и присуждения писателю Нобелевской премии по литературе.