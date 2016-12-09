Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий «заморозку» пенсионных накоплений граждан в ближайшие три года, передает Интерфакс.

Согласно изменениям, накопительная часть пенсии формироваться не будет. Закон вступит в силу с 1 января 2017 года.

В конце октября правительство внесло этот законопроект в Госдуму. По мнению чиновников, это позволит сократить перевод средств на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России на 407,7 млрд рублей в 2017 году, на 455,3 млрд рублей в 2018 году и на 502,1 млрд рублей в 2019 году.

В сентябре вице-премьер Ольга Голодец заявила о планах правительства заморозить накопительную часть пенсии на три года. Ранее она обещала, что эта мера будет распространяться на 2017 год.