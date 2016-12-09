Новая газета

9.12.16

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Детский омбудесмен предложила запретить контролерам высаживать безбилетных детей

Общество

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова попросила министра транспорта  Максима Соколова запретить контролерам в общественном транспорте высаживать детей из-за отсутствия билетов. Об этом сообщает Интерфакс.

«По мнению уполномоченного, заведомое оставление кондуктором и водителем автобуса малолетнего ребенка в опасности может квалифицироваться как преступление», — говорится в сообщении пресс-службы Анны Кузнецовой.

Такие действия могут быть расценены как оставление в опасности (ст. 125 УК РФ) либо как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Как отметили в пресс-службе, случаи, когда малолетних детей высаживали из общественного транспорта за безбилетный проезд, были зарегистрированы во многих городах России.

«При этом дети высаживались на проезжую часть дороги в темное время суток в сложных погодных условиях. Таким образом, их жизни и здоровье подвергались большому риску», — сообщили в пресс-службе.

Так, в ноябре в Екатеринбурге кондуктор высадила из автобуса девятилетнюю девочку в 30-градусный мороз из-за того, что у школьницы не было денег на билет, а проездной она потеряла.

Теги:
дети, омбудсмен

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