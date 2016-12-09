В России отсутствует государственная программа поддержки допинга в спорте. Об этом говорится в заявлении министерства спорта. Так ведомство ответило на вторую часть доклада главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

«Минспорт России со всей ответственностью заявляет об отсутствии государственных программ поддержки допинга в спорте и продолжит борьбу с допингом с позиции нулевой терпимости», — говорится в сообщении.

В пятницу глава Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинге в российском спорте.

WADA выяснило, что более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта связаны с употреблением допинга. По словам Макларена, 12 спортсменов, которые получили медали на Олимпиаде в Сочи, употребляли допинг. В их числе четыре золотых медалиста.

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В докладе рассказывается о периоде с 2011 по 2015 годы. Тогда, пишет Макларен, в России была разработана система по сокрытию положительных допинг-проб. Большинство спортсменов (более 80%), о которых идет речь в докладе, представляли летние виды спорта.