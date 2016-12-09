Сирийская армия освободила 93% территории Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного оперативного управления Генерального штаба России Сергея Рудского.

«Правительственные войска и отряды народного ополчения продолжают проведение операции по освобождению восточных районов города Алеппо от террористов. В результате успешных наступательных действий от боевиков освобождены 52 квартала восточного Алеппо. Только за последние четверо суток территория, контролируемая боевиками, уменьшилась на одну треть», — сказал он.

По словам Рудского, более 1 тысячи боевиков добровольно покинули Алеппо, «большая часть из них амнистирована»

«Всего из Алеппо добровольно вышло 1096 боевиков, 953 из них амнистировано, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия», — добавил представитель Генштаба.

Ранее в пятницу российский Центр примирения в Сирии сообщил, что подконтрольные боевикам кварталы восточного Алеппо покинули 8,5 тысяч мирных жителей, в том числе 2934 ребенка.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявлял о временной остановке боевых действий в восточном Алеппо для вывода мирного населения из города. Кроме того, министр отметил, что Москва и Вашингтон достигли договоренности о встрече военных экспертов и дипломатов 10 декабря в Женеве для завершения работы над документом по выводу боевиков из Восточного Алеппо.

Ранее на этой неделе министерство обороны России заявило, что более 70% территории подконтрольных боевикам районов Алеппо с мирными жителями уже освобождено.