Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучают доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена и проверяет сведения на специальном сайте, созданном после доклада, передает РИА Новости.

Песков отметил, что на упоминание в докладе якобы существовавшего в России «госзаговора» по подмене допинг-проб нельзя реагировать эмоционально.

Читайте также Новый доклад Ричарда Макларена из WADA о системе допинга в российском спорте. Главное

«Минспорт России со всей ответственностью заявляет об отсутствии государственных программ поддержки допинга в спорте и продолжит борьбу с допингом с позиции нулевой терпимости», — прокомментировало публикацию доклада ведомство.

Ранее в пятницу глава WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинге в российском спорте. По информации агентства, более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта связаны с употреблением допинга.

В докладе рассказывается о периоде с 2011 по 2015 годы. Тогда, пишет Макларен, в России была разработана система по сокрытию положительных допинг-проб. Большинство спортсменов (более 80%), о которых идет речь в докладе, представляли летние виды спорта.