Заместитель начальника Главного управления службы безопасности (ГУСБ) МВД России Антон Ромейко-Гурко и глава подразделения ГУСБ Владимир Цветков подали в отставку. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Отмечается, что решение принято в связи с задержанием начальника ГУСБ МВД по Северо-Западному федеральному округу Юрия Тимченко.

По данным МВД, также планируется произвести структурные изменения Главного управления собственной безопасности с ликвидацией региональных управлений.

Ранее стало известно, что полковника Юрия Тимченко задержали по подозрению в получении взятки. По данным Следственного комитета, Тимченко вымогал взятку за прекращение уголовного дела о неуплате налогов на миллиард рублей компанией «Деловые линии» и разблокировки ее счетов.

«Согласно требованиям Тимченко часть взятки в сумме 50 млн рублей должна была быть передана не позднее 8 декабря 2016 года, а вторые 50 млн рублей после снятия ареста с расчетных счетов ООО “Деловые линии”», – говорилось в сообщении ведомства.

Тимченко руководит Главным управлением собственной безопасности МВД по Северо-Западному федеральному округу с 2014 года. До этого он работал в Главном управлении собственной безопасности центрального аппарата МВД РФ в Москве. Подразделение, которое возглавляет Тимченко, было единственным, которое сохранили при упразднении в 2014 году окружных полицейских управлений.