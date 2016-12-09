В Генпрокуратуре оценили возможное наказание для главы «Почты России»
Генеральному директору «Почты России», вероятно, грозит административное наказание. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, передает Интерфакс.
«Несмотря на то, что мы направили представление о возможном возбуждении уголовного дела, речь не идет о наказании, связанным с лишением свободы. Скорее всего, это будет административное наказание. Но, еще раз подчеркну, решать это — прерогатива СКР (Следственного комитета — ред.), — сказал он.
Куренной добавил, что проверка Генпрокуратуры не выявила нарушений в начислении премий другим, помимо Страшнова, топ-менеджерам «Почты России» и подведомственных Минкомсвязи организаций.
По его словам, документы в СК были направлены только в отношении Дмитрия Страшнова.
Ранее в пятницу СМИ сообщили, что ФСБ пришла с обыском в офис «Почты России» в рамках доследственной проверки из-за премии ее гендиректора. Сообщалось, что силовики изъяли часть документов в центральном офисе «Почты России» в Москве. Представители организации сказали «Новой газете», что информация об обысках не соответствует действительности.
7 декабря «в рамках рабочего взаимодействия» сотрудники «Почты России» передали документы правоохранительным органам по их запросу, а не в результате процедуры изъятия, как сообщают СМИ, — рассказали в «Почте России».
Кроме того, там опровергли связь документов, заинтересовавших спецслужбы, с вопросом выплаты зарплат и премий руководству предприятия.
Напомним, Генпрокуратура заподозрила главу «Почты России» Дмитрия Страшнова в незаконном получении вознаграждения в размере 95,4 млн рублей. Материалы были переданы в Следственный комитет. В ведомстве отмечали, что премия рассчитана по данным о чистой прибыли компании за 2014 год, которая образовалась за счет целевого финансирования из федерального бюджета, покрывшего убытки свыше 4 млрд рублей.
Источник в Минкомсвязи сообщил, что приказ о выплате премии Страшнову проводили его заместители. При этом размер премии определил сам Страшнов, визировал документ его фактический работодатель — министр связи Николай Никифоров.