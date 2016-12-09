Генеральному директору «Почты России», вероятно, грозит административное наказание. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, передает Интерфакс.

«Несмотря на то, что мы направили представление о возможном возбуждении уголовного дела, речь не идет о наказании, связанным с лишением свободы. Скорее всего, это будет административное наказание. Но, еще раз подчеркну, решать это — прерогатива СКР (Следственного комитета — ред.), — сказал он.

Куренной добавил, что проверка Генпрокуратуры не выявила нарушений в начислении премий другим, помимо Страшнова, топ-менеджерам «Почты России» и подведомственных Минкомсвязи организаций.

По его словам, документы в СК были направлены только в отношении Дмитрия Страшнова.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что ФСБ пришла с обыском в офис «Почты России» в рамках доследственной проверки из-за премии ее гендиректора. Сообщалось, что силовики изъяли часть документов в центральном офисе «Почты России» в Москве. Представители организации сказали «Новой газете», что информация об обысках не соответствует действительности.

7 декабря «в рамках рабочего взаимодействия» сотрудники «Почты России» передали документы правоохранительным органам по их запросу, а не в результате процедуры изъятия, как сообщают СМИ, — рассказали в «Почте России».

Кроме того, там опровергли связь документов, заинтересовавших спецслужбы, с вопросом выплаты зарплат и премий руководству предприятия.

Напомним, Генпрокуратура заподозрила главу «Почты России» Дмитрия Страшнова в незаконном получении вознаграждения в размере 95,4 млн рублей. Материалы были переданы в Следственный комитет. В ведомстве отмечали, что премия рассчитана по данным о чистой прибыли компании за 2014 год, которая образовалась за счет целевого финансирования из федерального бюджета, покрывшего убытки свыше 4 млрд рублей.

Источник в Минкомсвязи сообщил, что приказ о выплате премии Страшнову проводили его заместители. При этом размер премии определил сам Страшнов, визировал документ его фактический работодатель — министр связи Николай Никифоров.