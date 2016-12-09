Международный олимпийский комитет перепроверит 254 образца допинг-проб, взятых у российских спортсменов во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, сообщает официальный сайт ведомства.

«Все 63 пробы крови, взятые у российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи, уже были повторно проанализированы в сотрудничестве с профессором Маклареном и дали отрицательный результат», — заявили в комитете, отметив, что у главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена не было полномочий проводить самостоятельный анализ допинг-проб.

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Ранее в пятницу глава WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинге в российском спорте. По информации агентства, более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта связаны с употреблением допинга.

В докладе рассказывается о периоде с 2011 по 2015 годы. Тогда, пишет Макларен, в России была разработана система по сокрытию положительных допинг-проб. Большинство спортсменов (более 80%), о которых идет речь в докладе, представляли летние виды спорта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучают доклад. По его словам, на упоминание в докладе якобы существовавшего в России «госзаговора» по подмене допинг-проб нельзя реагировать эмоционально.