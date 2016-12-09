Следственный комитет начал проверку из-за информации об антитеррористических учениях в одном из колледжей Тихвина, которые напугали студентов. Об этом сообщается на сайте Управления СК по Ленинградской области.

«В ходе проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего, опрошены присутствующие на занятии, а также лица, организовавшие данные учения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для проверки послужили фотографии учений, опубликованные в социальных сетях. На снимках запечатлены сидящие в актовом зале студенты, люди в масках и с оружием, а также женщина в черном балахоне с закрытым лицом, обвешанная муляжами взрывчатки.

Свидетели мероприятия утверждают, что ни студенты, ни преподаватели не знали, что происходящее является учением, и у некоторых от страха случилась истерика.